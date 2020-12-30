28 إصابة بـ«كورونا» في مراكز العزل بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 ديسمبر 2020, 10:01 صباحا
مركز العزل الصحي بمقر مركز علاج الأورام في مصراتة، (أرشيفية: صحة الوفاق)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة جائحة فيروس «كورونا المستجد» ببلدية مصراتة، اليوم الأربعاء، أن إجمالي المصابين بالفيروس في مراكز العزل ارتفع إلى 28 حالة.

وأوضحت في بيان أنه يوجد 18 حالة في العناية الفائقة، منبهة بأن هذه الإحصائية تخص يوم أمس الثلاثاء.

وأشارت إلى أن مراكز العزل بالبلدية فيها 164 سرير إيواء، و85 سرير عناية فائقة، مؤكدة أن عدد حالات الإيواء منذ انتشار الفيروس في مصراتة وحتى 30 نوفمبر الماضي بلغ 318 حالة.

وتركزت غالبية الحالات في مركز العزل بالمعهد القومي للأورام بواقع 222 حالة، ومستشفى الصدرية زريق بـ79 حالة، ومركز العزل بالكراريم بـ17 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات خلال الفترة ذاتها 125 حالة، منها 102 في معهد الأورام، و23 في مستشفى الصدرية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رقم غير مسبوق.. أكثر من 50 ألف إصابة يومية بـ«كوفيد-19» في بريطانيا
دولى
مركز الرصد الأوروبي: زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب كرواتيا
دولى
بحضور السايح ووليامز.. اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي تناقش القواعد ...
ليبيا
باسكال سوريوت: لقاح استرازينيكا يؤمن حماية بنسبة 100 بالمئة ضد الحالات الحادة من...
دولى
عالم يتوقع موعد زوال «كورونا»
طب وصحة
تناقض الأسعار يثير الأسئلة حول اختبارات الإصابة بـ«كوفيد-19»
دولى
«CNN»: مصدر بمكتب التحقيقات الفيدرالي يرجح عملية انتحارية وراء تفجير ناشفيل
دولى
العلم يفسر صعوبة تعرفنا على مستخدمي «الكمامة»
منوعات
الحبري: تعديل سعر الصرف يقفل أبواب الفساد.. وإصدار ضوابط بيع النقد الأجنبي هذا ...
ليبيا
بملايين الدينارات.. ضبط تشكيلين عصابيين يمتهنان تزوير الصكوك المالية
ليبيا
برنامج عكس التيار | كيفية توزيع اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»
فيديو
تفاؤل داخل لجنة تعديل سعر الصرف بشأن مستقبل الاقتصاد الليبي بعد توحيد السعر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأرصاد الجوية الفرنسية: 2020 كان العام الأكثر سخونة في البلاد منذ عام 1900