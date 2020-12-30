إعلاميون يحتجون على تخصيص مقر إذاعة بنغازي لمجلس النواب

مبنى الاذاعة والتلفزيون مقر إذاعة بنغازي المحلية. (الإنترنت)

احتج إعلاميون وصحفيون ومثقفون على قرار الحكومة الموقتة بتخصيص مبنى الاذاعة والتلفزيون مقر إذاعة بنغازي المحلية ليكون مقرا لمجلس النواب، مطالبين الجهات الرقابية والقضائية إلى «الاضطلاع بمسؤولياتها ودورها لإحقاق الحق وإيقاف هذا القرار التعسفي».

واعتبر إعلاميون وصحفيون ومثقفون في بيان أصدروه ببنغازي ليل الثلاثاء أن «هذا القرار يعد تهميشاً وانتقاصاً من دور إذاعة بنغازي المحلية رائدة الإذاعات في ليبيا». كما أكد الموقعون على البيان «رفضهم لمثل هكذا إجراءات مجحفة، كما حدث الآن لمقر (إذاعة بنغازي المحلية) الذي خصص لها منذ سنة 2008».

ولفت الإعلاميون والصحفيون والمثقفون إلى أن «الأمر الذي يدعو للاستغراب أن المقر مصمم فنيا وهندسيا كمبنى إذاعي يحتوي على استوديوهات مسموعة ومرئية ولايصلح أن يكون مقرا لمجلس النواب». وأصدرت الحكومة الموقتة القرار رقم «780» لسنة 2020 والذي جاء في مادته الأولى الموافقة بتخصيص مبنى الاذاعة والتلفزيون بطريق المطار بمدينة بنغازي ليكون مقرا لمجلس النواب.

وتساءل مدير اذاعة بنغازي المحلية، الإعلامي سليمان القبائلي عن «مصير 25 مليون دينار ليبي خصصت لتوطين مجلس النواب في مدينة بنغازي سنة 2014 »، وكيف يقوم رئيس الحكومة الموقتة بإصدار قرار بـ«تسليم مقر إذاعة بنغازي المحلية لمجلس النواب مع العلم بأن المقر مصمم فنيا وهندسيا 4 أستوديوهات مسموعة و 2 مرئية، ولا يصلح حتى لمجلس محلي !!».

وفيما يلي أسماء الإعلاميين الموقعين على البيان:

1- سليمان القبائلي - إعلامي

2- أحمد المقصبي - إذاعي ومقدم برامج

3- جميله صلاح الدين - مقدمه ومعده برامج

4- صبري العبيدي - صحفي

5- هدي العبدلي - مقدمة ومعدة برامج

6- خالد عثمان الزوي - إعلامي

7- عبدالله المسماري - فني صوت

8- مفتاح سعد القبائلي - إعلامي

9- فراس بوسلوم - كاتب صحفي

10- أحمد العريبي - مصور صحفي

11- عريش سعيد - كاتب صحفي

12- جمال محمد النويصرى - إذاعى وفنان

13- خالد موسي سكران - مهتم بالشأن العام

14- طارق علي الجحاوي - إعلامي

15- فريحه المريمي - كاتبة صحفية

16- يونس الشلماني - صحفي ومقدم برامج

17- انتصار بوراوى - كاتبة

18- عبدالهادي اهويدي - إعلامي

19- مصطفي عبدالسلام الشيخي - إذاعي التنسيق المسموع

20- خالد سليمان الرازقي - مهتم بالشأن العام

21- عبدالدائم الحاج - مواطن

22- عبد السلام الزغيبي - صحفي وكاتب

23- نجلاء العريبي - معدة برامج

24- عبدالرحيم الجنجان - مهتم بالشأن العام

25- يوسف الطواحني - صحفي

26- علي المغربي - إعلامي

27- ضو علي الفقي - إعلامي

28- رافع قادربوه - مواطن

29- خالد نجم - رئيس هئية الاعلام و الثقافة سابق

اً 30- ابراهيم عمرالبرعصي- إذاعي ومقدم برامج

31- المعتصم الفيتوري - إعلامي

32- طارق الورفلي - إعلامي

33- محمد سلامة - رئيس المجلس المحلى السلاوى

34- جب مفتاح الحراثي - مواطن

35- د عبدالمنصف الطيره- مهندس استشاري

36- إبراهيم الزليتني - شاعر وروائي

37- سالم عيسى - فنان.