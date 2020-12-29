مركز طبرق الطبي يستعد لافتتاح قسم متكامل لعلاج أورام الثدي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020, 11:12 مساء
القسم الجديد لعلام أورام الثدي بمركز طبرق الطبي. (الإنترنت)

أكد مدير عام مركز طبرق الطبي، الدكتور فرج الجالي لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، أن المركز يستعد لافتتاح قسم متكامل لعلاج أورام الثدي، مشيرا إلى أن القسم الجديد سيقدم خدماته العلاجية تحت إشراف أطباء مختصين في الأورام.

وقام فريق هندسي مختص من الشركة الموردة لجهاز الماموغرافي بتدريب الأطباء والفنيين بمركز طبرق الطبي على كيفية العمل عليه بحضور مدير إدارة الشؤون الطبية الدكتور عدنان عطية بودية ومدير إدارة المعدات الطبية بالمركز المهندس طاهر.

وقال الجالي إن القسم الجديد سيفتح أبوابه خلال الأيام القادمة ليقدم خدماته للمرضى بعد تزويد  القسم «بأجهزة استقصاءات متطورة بما فيها جهاز ماموغرافي الذي يكشف عن الإصابة المبكرة بسرطان الثدي بالإضافة لغرف الكشف للمرضى و العناية بهم».

وأضاف الجالي أن القسم الجديد سيقدم «خدماته المجانية للمرضى» داخل مركز طبرق الطبي من أجل التخفيف على مصابي الأورام الخبيثة عناء السفر إلى خارج ليبيا لتلقي العلاج في المستشفيات المكلفة.

القسم الجديد لعلام أورام الثدي بمركز طبرق الطبي. (الإنترنت)
القسم الجديد لعلام أورام الثدي بمركز طبرق الطبي. (الإنترنت)
القسم الجديد لعلام أورام الثدي بمركز طبرق الطبي. (الإنترنت)
القسم الجديد لعلام أورام الثدي بمركز طبرق الطبي. (الإنترنت)
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