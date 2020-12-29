المسماري: توجيه قوافل وقود وغاز طهي وسلع تموينية إلى سرت وتوزيعها مجانا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020, 09:39 مساء
الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، اليوم الثلاثاء، توجيه هيئة الإمداد والتموين بالقيادة العامة قوافل من سيارات الوقود وغاز الطهي والسلع التموينية المختلفة لمدينة سرت على أن توزع مجانا.

جاء ذلك بتوجيه من القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، تلبية لنداء أهالي مدينة سرت، وما طالب به ممثلوها خلال اجتماع المشير مع وفد يضم رئيس المجلس التسييري للبلدية، وأعيان ومشايخ وممثلى التركيبة الاجتماعية، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري بموقع «فيسبوك».

وأشار المسماري إلى أن الخطوة تأتي في «إطار اهتمام القائد العام بالظروف الاستثنائية التي تمر بها المدينة وتقديرا للمطالب الإنسانية التي هي من أولويات اهتمامات القيادة العامة».

وحسب البيان، فقد اشتملت القوافل على «50 شاحنة محملة بالوقود (بنزين وديزل)، وست شاحنات محملة بأسطوانات غاز، وقافلة سلع تموينية للجمعيات التعاونية الاستهلاكية تحوي 185 صندوق شاي، و4016 صندوق حليب معلب، و8340 كيس دقيق، و3240 كيس أرز، و13750 صندوق مكرونة، و4665 صندوق زيت، و10000 صندوق طماطم، و2010 صندوق تن». إضافة إلى شحنة كبيرة من الإمداد والمستلزمات الدوائية والمعدات الطبية لجميع المرافق الصحية ببلدية سرت.

وأشار البيان إلى إعلان رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت الإشراف على توزيع هذه السلع، والمواد الصحية، والبنزين، وغاز الطهى، من خلال لجان إشراف سيتم تشكيلها اليوم.

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