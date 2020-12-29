العقوري محذرا من اندلاع حرب جديدة: لا يمكن أبدا أن تكون حلا لأزمة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020, 08:30 مساء
رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، يوسف العقوري. (مجلس النواب)

حذر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، يوسف العقوري، من اندلاع حرب جديدة في ليبيا، معتبرا أنها «لا يمكن أبدا أن تكون حلا لأزمة ليبيا الراهنة».

وأعرب العقوري في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، عن بالغ القلق «من التصعيد الأخير الذي يأتي بعد نجاح جهود التهدئة»، محذرا «من الوسائط الإعلامية التي تبث خطاب الكراهية وتحرض على العنف، وتدين دعوات الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد».

وأكد العقوري «أهمية صون حرمة الدم الليبي» والوقوف «ضد خيار الحرب أو من يحرض عليها»، معتبرا «أن الوقت قد حان لتحقيق السلام بعد سنوات من الاقتتال المرير بين أبناء الشعب الواحد الذي تسبب في كلفة باهظة بشريا وماديا».

وحذر العقوري من «أن اندلاع حرب جديدة في ليبيا سيهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها»، مؤكدا «رفض التدخلات الخارجية، وضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من كل مناطق ليبيا»، داعيا «المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ذلك».

وشدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب على «أن الحرب لا يمكن أبدا أن تكون حلا لأزمة ليبيا الراهنة»، مؤكدا «أن السبيل الوحيد للحل هو بمواصلة الحوار السياسي، ودعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في سبيل ذلك، والالتزام بتوصيات مؤتمر برلين».  

ودعا العقوري في ختام البيان «جميع الليبيين إلى التكاتف وتجاوز أحقاد الماضي، وتجنيب البلاد سيناريو الحرب والفوضى، والاستفادة من تجربة الأجداد المؤسسين التي أنتجت دولة ليبيا المستقلة والموحدة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مركز الرصد الأوروبي: زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب كرواتيا
دولى
باسكال سوريوت: لقاح استرازينيكا يؤمن حماية بنسبة 100 بالمئة ضد الحالات الحادة من...
دولى
عالم يتوقع موعد زوال «كورونا»
طب وصحة
تناقض الأسعار يثير الأسئلة حول اختبارات الإصابة بـ«كوفيد-19»
دولى
«CNN»: مصدر بمكتب التحقيقات الفيدرالي يرجح عملية انتحارية وراء تفجير ناشفيل
دولى
العلم يفسر صعوبة تعرفنا على مستخدمي «الكمامة»
منوعات
الحبري: تعديل سعر الصرف يقفل أبواب الفساد.. وإصدار ضوابط بيع النقد الأجنبي هذا ...
ليبيا
بملايين الدينارات.. ضبط تشكيلين عصابيين يمتهنان تزوير الصكوك المالية
ليبيا
برنامج عكس التيار | كيفية توزيع اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»
فيديو
تفاؤل داخل لجنة تعديل سعر الصرف بشأن مستقبل الاقتصاد الليبي بعد توحيد السعر
ليبيا
60 يوما أمام اللجنة القانونية لتحديد المرجعية الأنسب لحكم ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: ارتباك وغموض يلازمان مسارات الحل
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فئات مستبعدة من التطعيم ضد «كورونا»