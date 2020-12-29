باشاغا يدرس الاستفادة من خبرات «بايكار» التركية في المجال الأمني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020, 07:24 مساء
باشاغا يلتقي في طرابلس مسؤولي شركة «بايكار» التركية للصناعات الدفاعية، 29 ديسمبر 2020. (داخلية الوفاق)

بحث وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، مع مدير عام شركة «بايكار» التركية للصناعات الدفاعية خلوق بايكار، سبل التعاون بين الجانبين، والاستفادة من خبرات الشركة للرفع من كفاءة العمل الأمني بوزارة الداخلية.

وتطرق الاجتماع، الذي عُـقد بديوان وزارة الداخلية في طرابلس إلى «تطوير العمل بالوزارة بما يواكب العمل الأمني والشرطي بالدولة المتقدمة»، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

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ويأتي الاجتماع في إطار البحث وتطوير العمل بوزارة الداخلية من خلال الاستفادة من الشركات العالمية المختصة في مجال العمل الأمني والشرطة، حسب البيان.

يشار إلى استقبال باشاغا، السبت، وزير الدفاع التركي خلوصي أكار والوفد المرافق له، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية في مقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية في تاجوراء، حيث أكد الأخير رغبة بلاده في «توفير كل الاحتياجات الخاصة بمجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية من ضباط وضباط صف وموظفين لوزارة الداخلية».

باشاغا يلتقي في طرابلس مسؤولي شركة «بايكار» التركية للصناعات الدفاعية، 29 ديسمبر 2020. (داخلية الوفاق)
باشاغا يلتقي في طرابلس مسؤولي شركة «بايكار» التركية للصناعات الدفاعية، 29 ديسمبر 2020. (داخلية الوفاق)
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