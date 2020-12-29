«الرقابة على الأغذية» يحظر التعامل مع الشركات الموردة غير المسجلة

شعار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، (أرشيفية: الإنترنت).

طالب مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد عمر حسن، مديري الرقابة الدوائية والرقابة الغذائية ومديري الفروع بعدم التعامل مع أي شركة موردة «ما لم تكن مسجلة لدى المركز وفقا للإجراءات المتبعة بالخصوص».



كما طلب منهم، في بيان، إبلاغ رؤساء الوحدات بالمنافذ البرية والبحرية والجوية بعدم الإفراج عن الشحنات الموردة من الخارج عبر المنافذ إلا بعد إحضارها رسالة التسجيل النهائي الصادرة من الإدارة العامة بالمركز والتي تُفيد بقيد الشركة بسجلات المركز.

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وشدد على أن «الأمر في غاية الأهمية»، وطالب الجميع بالتقيد بهذه التعليمات ووضعها قيد التنفيذ.



وسبق أن أوقف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية قيد تسجيل شركة «الجيد» لاستيراد المواد الغذائية موقتا لدى المركز، إلى حين تسوية أوضاعها القانونية المتعلقة بمخازنها في العاصمة طرابلس.

