النهر الصناعي: صيانة صمامات التحكم بالتدفق بعد نقلها إلى الشركة المصعنة بهولندا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020, 05:49 مساء
صيانة صمامات التحكم بالتدفق بعد نقلها إلى الشركة المصعنة بهولندا، 29 ديسمبر 2020. (النهر الصناعي)

نجحت إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي ومنظومة الحساونة في نقل صمامات التحكم بالتدفق إلى الشركة المصنعة بهولندا وإتمام أعمال الصيانة، رغم الصعوبات الأمنية واللوجستية.

وأشار الجهاز عبر صفحته بموقع «فيسبوك» إلى وصول الصمامات إلى موقع بن غشير بعد إجراء الصيانة وتغيير قطع الغيار، وإجراء الاختبارات الفنية لدى الشركة المصنعة بهولندا، لافتا إلى شحن الصمامات إلي موقع الشويرف والبدء في التجهيز لتركيب الصمامات حسب الخطة الموضوعة من إدارة المنظومة.

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وحسب الجهاز، فإنه مع استكمال التركيب والاختبارات التشغيلية سيتم إعادة ضخ المياه عبر المسار الأوسط لتغذية مدن بني وليد، وترهونة، ومدن الجبل الغربي، وكذلك رفع معدل تدفق المياه إلى مدينة طرابلس ليصل إلى أغلب المناطق.

صيانة صمامات التحكم بالتدفق بعد نقلها إلى الشركة المصعنة بهولندا، 29 ديسمبر 2020. (النهر الصناعي)
صيانة صمامات التحكم بالتدفق بعد نقلها إلى الشركة المصعنة بهولندا، 29 ديسمبر 2020. (النهر الصناعي)
صيانة صمامات التحكم بالتدفق بعد نقلها إلى الشركة المصعنة بهولندا، 29 ديسمبر 2020. (النهر الصناعي)
صيانة صمامات التحكم بالتدفق بعد نقلها إلى الشركة المصعنة بهولندا، 29 ديسمبر 2020. (النهر الصناعي)
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