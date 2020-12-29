طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها زليتن وبني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020, 12:36 مساء
عاملة ببرج الأمل بمركز بنغازي الطبي خلال إعدادها كشوفا متعلقة بفيروس «كورونا». (مركز بنغازي الطبي)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 437 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الإثنين، منها 201 حالة في طرابلس.

وجاءت زليتن ثانيا بـ50 حالة، ثم بني وليد بـ25 حالة، و20 حالة في مصراتة، و18 حالة في غريان، و17 حالة في الماية، و14 حالة في بنغازي، و12 حالة في كل من الخمس والسبيعة، و8 حالات في ترهونة، و5 حالات في كل من مسلاتة والرحيبات وسبها، و4 حالات في كل من صبراتة والمنشية الجميل، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء.

إضافة إلى 3 حالات في كل من السائح وسوق الخميس امسيحل وسواني بن آدم والزهراء وقصر الأخيار، وحالتين في كل من الزاوية الغرب ووازن والرياينة والجفرة والمعمورة، وحالة واحدة في كل من العجيلات والرجبان وأوباري والشاطئ وجنزور والزاوية الجنوب والكفرة وظاهر الجبل وباطن الجبل والجميل وزلطن وجادو.

وتماثل للشفاء 649 مصابا، بينهم 611 حالة في طرابلس، و9 حالات في سبها، و10 حالات في زلطن، و14 حالة في مصراتة، و5 حالات في الكفرة، في حين توفي 4 آخرون، بينهم حالتان في رقدالين، وحالة في كل من البوانيس وزلطن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الصحة العالمية» تدعو للاستعداد منذ الآن إلى ما قد يكون «أسوأ» من «كورونا»
دولى
باسكال سوريوت: لقاح استرازينيكا يؤمن حماية بنسبة 100 بالمئة ضد الحالات الحادة من...
دولى
«الحكم المحلي» تبحث إعادة صياغة لائحة عمل مخاتير المحلات
ليبيا
بالفيديو: أشرف عبدالباقي ومروان موسى يجتمعان في «فلوريدا»
ثقافة وفن
زعفران كشمير ضحية التغير المناخي
علوم وتكنولوجيا
العالم يبدأ تناول لقاح «كورونا» وسط مخاوف من السلالات الجديدة.. والإغلاقات تعود ...
دولى
عالم يتوقع موعد زوال «كورونا»
طب وصحة
الولايات المتحدة تكشف مصير منفذ تفجير ناشفيل
دولى
السعودية تمدد تعليق الطيران وإغلاق الحدود بسبب «كورونا»
عربى
نادي «سانتوس» ينفي تحطيم ميسي رقم لاعبه الأسطوري بيليه
رياضة عالمية
تناقض الأسعار يثير الأسئلة حول اختبارات الإصابة بـ«كوفيد-19»
دولى
«CNN»: مصدر بمكتب التحقيقات الفيدرالي يرجح عملية انتحارية وراء تفجير ناشفيل
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نباتات تساعد في الوقاية وتخفيف أعراض «كورونا»