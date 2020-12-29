عمومية «ناجيكو» تبحث إعادة تفعيل نشاط الشركة والميزانية المقترحة للعام 2021

أعضاء الجمعية العمومية لشركة «ناجيكو», 25 ديسمبر 2020. (مؤسسة النفط)

ناقشت الجمعية العمومية لشركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي (ناجيكو)، برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، إعادة تفعيل نشاط الشركة واقتناء المعدات التقنية المفقودة والميزانية المقترحة للعام 2021.

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم، فإن الجمعية التي عقدت يوم الجمعة الماضي، بالمقر الرئيسي لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمرسى البريقة، حضرها أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أبوالقاسم شنقير، وجاد الله العوكلي، والعماري محمد، ورئيس وأعضاء لجنة إدارة الشركة، الدوكالي سالم، وعيسى عريبي، ومحمد قريميدة، ومديرو العموم والمستشارون بالمؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة.

واستعرضت الجمعية نشاطات الشركة المختلفة خلال 2020، وبرامج العمل والميزانية المقترحة لسنة 2021، بالإضافة إلى مختلف المشاريع التي تعتزم الشركة القيام بها خلال العام المقبل، كما قدّمت هيئة المراقبة تقريرها وقامت بالرد على الملاحظات الواردة به.

وأوضح صنع الله أن شركة شمال أفريقيا إحدى الشركات الوطنية العاملة في قطاع النفط في ليبيا، وهي تقوم بتقديم خدمات المسح السيزمي ثنائي وثلاثي الأبعاد، وتحصيل البيانات الحقلية ومعالجتها للشركات العاملة في ليبيا، إذ قامت بعدة أعمال بكل حرفية وبتقنيات عالية من خلال خبرتها الطويلة في هذا المجال والتي امتدت إلى حوالي 27 عاماً .

وبالرغم من شح الميزانيات والظروف الصعبة والتحديات المتمثلة في عدم استقرار الأوضاع الأمنية وانتشار جائحة كورونا، إلا أن الشركة وبجهود عامليها تحاول العودة إلى سابق عملها، بحسب صنع الله.

وشدد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على ضرورة التقيد بمعايير الصحة والسلامة والبيئة والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بخصوص جائحة كورونا، كما أوصوا بضرورة الاهتمام بتطوير إمكانات الشركة التقنية والبشرية من خلال اقتناء المعدات التقنية التي تم تدميرها، والتعاقد مع العمالة من ذوي الخبرة حتى تتمكن من تحقيق أهدافها وحصولها على حصة من السوق.

أعضاء الجمعية العمومية لشركة «ناجيكو», 25 ديسمبر 2020. (مؤسسة النفط)