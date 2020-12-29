«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يتجاوز ارتفاع الموج 1.5 متر على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن الرؤية على الساحل ستكون جيدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدا.

- الرياح جنوبية غربية سرعتها بين 5 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر و1.25 متر.

- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية

- البحر خفيف الموج والرؤية جيدة

الساحل من الخليج إلى طبرق

- السماء قليلة السحب

- الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 5 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.5 و1.5 متر.

- البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على ساحل بنغازي وشحات.

- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية والرؤية جيدة.