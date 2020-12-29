أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة في غالبية المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020, 09:39 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تميل درجات الحرارة للاعتدال على غالبية المناطق خلال فترة النهار، مع رياح نشطة نسبيا على بعض مناطق الشمال.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و24 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير - مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة
الطقس مشمس إلى قليل السحب، والرياح جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و22 درجة مئوية ولا تتجاوز 16 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
الطقس مشمس إلى قليل الغيوم، والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط على سهل بنغازي والجبل الأخضر، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 16 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
الطقس مشمس، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و24 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
ظهور سحب عابرة، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و24 درجة مئوية.

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