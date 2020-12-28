الثني يطالب هيئة المواصلات بسرعة إنجاز مشاريع الطرق وصيانة وتطوير المطارات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 ديسمبر 2020, 06:27 مساء
اجتماع الثني مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل. الاثنين 28 ديسمبر 2020. (الحكومة الموقتة)

طالب رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، الهيئة العامة للمواصلات والنقل التابعة للحكومة بسرعة إنجاز مشاريع الطريق وصيانة وتطوير الموانئ والمطارات لضمان تقديم عملها وخدماتها على أكمل وجه، وفق ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر، اليوم الإثنين.

وقالت الحكومة الموقتة إن الثني اطلع خلال الاجتماع على نسب إنجاز المشاريع في كافة القطاعات التابعة للهيئة العامة للمواصلات والنقل، وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها، وناقش سير العمل في الهيئة ومشاريعها.

وأضافت الحكومة الموقتة أن الثني أكد لرئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل خلال الاجتماع «ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع خاصة فيما يتعلق بالطرق، إضافة إلى تطوير وصيانة المطارات والموانئ لضمان تقديم عملها وخدماتها على أكمل وجه».

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