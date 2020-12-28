الفريق الطبي العائد من إيطاليا يستعرض مع معيتيق تجربته العملية لمكافحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 ديسمبر 2020, 04:37 مساء
لقاء معيتيق مع الأطباء العائدين من إيطاليا. الاثنين 28 ديسمبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام)

استعرض الفريق الطبي العائد من إيطاليا، خلال اجتماعه صباح اليوم الإثنين، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، تجربته العملية رفقة الأطباء الإيطاليين التي استمرت لأكثر من ستة أشهر بالعمل السريري في المستشفى العسكري بما فيها قسم العزل والعناية الفائقة المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأوفد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في أبريل ومايو الماضيين أطباء ليبيين إلى إيطاليا لمساعدة الأطقم الطبية الإيطالية في مواجهة جائحة «كورونا»، والاستفادة من خبرتهم في هذا المجال.

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وقالت إدارة الإعلام والتواصل برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الأطباء العائدين من إيطاليا أكدوا خلال لقائهم مع معيتيق رغبتهم نقل تجربتهم للعناصر الطبية العاملة بالمستشفيات الليبية، وشددوا على ضرورة تطوير آفاق التعاون مع إيطاليا في المجال الصحي للاستفادة من خبرتها بهدف تطوير قطاع الصحة في ليبيا.

من جهته أشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد بـ«الأطباء الشباب الذين لبوا نداء الواجب الإنساني بالتوجه لدولة إيطاليا الصديقة ومساعدة الأطباء هناك لمواجهة جائحة كورونا، والاستفادة من خبرتهم ونقلها إلى ليبيا».

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