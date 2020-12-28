«بلدي مصراتة» يبحث مع وزير «مواصلات الوفاق» إجراءات تطوير مطار المدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 ديسمبر 2020, 02:39 مساء
اجتماع المجلس البلدي مصراتة مع وزير المواصلات بحكومة الوفاق، 27 ديسمبر 2020، (بلدية مصراتة)

بحث المجلس البلدي مصراتة مع وزير المواصلات في حكومة الوفاق ميلاد معتوق، الإجراءات المتخذة في سبيل تطوير مطار مصراتة الدولي، بما فيها إعداد مخطط عام للمطار، وإنشاء محطة ركاب متكاملة.

جاء ذلك خلال لقاء أمس الأحد، في ديوان الوزارة بحضور رؤساء مصلحة المطارات ومصلحة الطيران المدني وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، ومدير عام المطار، حسب بيان بلدية مصراتة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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وتناول الاجتماع أيضًا الإجراءات المتعلقة بتخصيص جزء من القيمة المالية اللازمة لتنفيذ المشروع من بند الطوارئ.

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