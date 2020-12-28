طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة وزليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 ديسمبر 2020, 12:36 مساء
عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، (أرشيفية: الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 532 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد، منها 203 حالات في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيًا بـ62 حالة، ثم زليتن بـ56 حالة، و27 حالة في الزاوية المركز، و23 حالة في الزنتان، و15 حالة في الخمس، و11 حالة في كل من جنزور والماية، و10 حالات في أجدابيا، و8 حالات في كل من الزهراء وصبراتة وقصر بن غشير، و7 حالات في كل من البوانيس وسرت، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز اليوم الإثنين.

إضافة إلى 6 حالات في كل من طبرق والعجيلات والسائح، و5 حالات في سوق الخميس امسيحل، و4 حالات في كل من الحرابة وغريان وتراغن، و3 حالات في كل من الرياينة والسبيعة والشاطئ وترهونة ونالوت والمنشية الجميل، وحالتين في كل من القره بوللي ويفرن وسبها والزاوية الجنوب والعامرية والحوامد وقصر الأخيار ورقدالين وخليج السدرة، وحالة في كل من الزاوية الغرب وأوباري والجميل وظاهر الجبل وجادو.

وتماثل للشفاء 773 حالة منها 561 حالة في طرابلس، و18 حالة في السائح، و16 حالة في ترهونة، و19 حالة في سبها، وحالتان في كل من الزاوية الجنوب وأجدابيا، و7 حالات في الزنتان، و6 حالات في الحوامد، و29 حالة في سرت، و60 حالة في مصراتة، و18 حالة في غريان، و34 حالة في الزاوية المركز، وحالة في خليج السدرة، في حين توفي 4 مصابين، بينهم حالة في كل من مصراتة ومسلاتة، وحالتان في أجدابيا.

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