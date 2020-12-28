23 إصابة بفيروس «كورونا» في مصراتة وحالة وفاة واحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 ديسمبر 2020, 12:02 مساء
مركز العزل الصحي بمقر مركز علاج الأورام في مصراتة، (أرشيفية: صحة الوفاق)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة جائحة فيروس «كورونا المستجد» ببلدية مصراتة،أن إجمالي المصابين بالفيروس في مراكز العزل يصل إلى 23 حالة، مشيرة إلى وفاة حالة واحدة.

وأوضحت في بيان اليوم الإثنين، أن الحالة المتوفاة كانت في مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام، بينما يوجد 13 حالة في العناية الفائقة، منبهة بأن هذه الإحصائية تخص يوم أمس الأحد. 

وأشارت إلى أن مراكز العزل بالبلدية فيها 164 سرير إيواء، و85 سرير عناية فائقة، مؤكدة أن عدد حالات الإيواء منذ انتشار الفيروس في مصراتة وحتى 30 نوفمبر الماضي بلغ 318 حالة.

وتركزت غالبية الحالات في مركز العزل بالمعهد القومي للأورام بواقع 222 حالة، ومستشفى الصدرية زريق بـ79 حالة، ومركز العزل بالكراريم بـ17 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات خلال الفترة ذاتها 125 حالة، منها 102 في معهد الأورام، و23 في مستشفى الصدرية.

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