طبرق تستضيف اليوم العلمي لأبحاث الأطباء المقيمين

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 27 ديسمبر 2020, 09:08 مساء
الفعاليات الختامية لبرنامج اليوم العلمي لأبحاث الأطباء المقيمين في طبرق. (مركز طبرق الطبي)

استضاف فندق دار السلام بمدينة طبرق، اليوم الأحد، الفعاليات الختامية لبرنامج اليوم العلمي لأبحاث الأطباء المقيمين الذي جرى تنظيمه بالتعاون مع الجمعية الليبية لارتفاع ضغط الدم، بحضور مدير عام مركز طبرق الطبي ولجنة التحكيم وعدد من الأطباء المختصين.

وقال مركز طبرق الطبي عبر صفحته على «فيسبوك» إن المجموعات المشاركة في البرنامج قامت اليوم باستعراض أبحاثها أمام اللجنة المشرفة على البرنامج ولجنة التحكيم التي تولت عملية التقييم.

وأوضح المركز أن الفرق المشاركة في اليوم الختامي لأبحاث الأطباء المقيمين كانت أربع مجموعات تمكنت من إتمام بحوثها من أصل 20 مجموعة شاركت في التدريب الذي استمر لمدة سنة كاملة من بداية العام 2020 رغم انقطاعه فترة بسبب جائحة «كورونا»، التي تسببت في عدم قدرة بعض المجموعات على التقديم.

وأضاف أن الجوائز كانت من نصيب المجموعة التاسعة من المشاركين من قسم النساء والولادة بمركز طبرق الطبي التي حصلت على جائزة أفضل عرض تقديمي، بينما حصلت المجموعتان الأولى التي تضم أطباء من أقسام الباطنة وجراحة الأعصاب، والمجموعة الثالثة التي تضم طبيبات من قسم الباطنة بالمركز على جائزة أفضل بحث علمي، ونالت المجموعة الخامسة جائزة على مشاركتهم المميزة في فعاليات اليوم العلمي.

وحضر عدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة والعاملين بمركز طبرق الطبي الفعاليات الختامية لبرنامج اليوم العلمي لأبحاث الأطباء المقيمين الذين أشادوا بمثل هذه النشاطات المهمة.

الفعاليات الختامية لبرنامج اليوم العلمي لأبحاث الأطباء المقيمين في طبرق. (مركز طبرق الطبي)
الفعاليات الختامية لبرنامج اليوم العلمي لأبحاث الأطباء المقيمين في طبرق. (مركز طبرق الطبي)
الفعاليات الختامية لبرنامج اليوم العلمي لأبحاث الأطباء المقيمين في طبرق. (مركز طبرق الطبي)
الفعاليات الختامية لبرنامج اليوم العلمي لأبحاث الأطباء المقيمين في طبرق. (مركز طبرق الطبي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بلدية زوارة تسعى لإضاءة المدينة بالطاقة الشمسية
ليبيا
«CNN»: مصدر بمكتب التحقيقات الفيدرالي يرجح عملية انتحارية وراء تفجير ناشفيل
دولى
العلم يفسر صعوبة تعرفنا على مستخدمي «الكمامة»
منوعات
مصر: 1189 إصابة جديدة بـ«كورونا» و43 حالة وفاة
عربى
الحبري: تعديل سعر الصرف يقفل أبواب الفساد.. وإصدار ضوابط بيع النقد الأجنبي هذا ...
ليبيا
ثلاثية تشلسي تنقذ رقبة أرتيتا في أرسنال
رياضة عالمية
لأول مرة.. سعر «بيتكوين» يتخطى حاجز الـ25 ألف دولار
اقتصاد
بملايين الدينارات.. ضبط تشكيلين عصابيين يمتهنان تزوير الصكوك المالية
ليبيا
مدربون تحت طائلة الإقالة في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
إسبانيا: 4 إصابات بسلالة فيروس «كورونا الجديدة» لقادمين من بريطانيا
دولى
«مكافحة الأمراض» يوضح كيفية فحص السفن التجارية لمعرفة وجود «كورونا» عليها
ليبيا
باشاغا يعلق على تبادل محتجزين من قوات «الوفاق» والقيادة العامة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إجراءات ضرورية حال الاشتباه بإصابة أحد أفراد الأسرة بـ«كورونا»