طبرق تستضيف اليوم العلمي لأبحاث الأطباء المقيمين

الفعاليات الختامية لبرنامج اليوم العلمي لأبحاث الأطباء المقيمين في طبرق. (مركز طبرق الطبي)

استضاف فندق دار السلام بمدينة طبرق، اليوم الأحد، الفعاليات الختامية لبرنامج اليوم العلمي لأبحاث الأطباء المقيمين الذي جرى تنظيمه بالتعاون مع الجمعية الليبية لارتفاع ضغط الدم، بحضور مدير عام مركز طبرق الطبي ولجنة التحكيم وعدد من الأطباء المختصين.

وقال مركز طبرق الطبي عبر صفحته على «فيسبوك» إن المجموعات المشاركة في البرنامج قامت اليوم باستعراض أبحاثها أمام اللجنة المشرفة على البرنامج ولجنة التحكيم التي تولت عملية التقييم.

وأوضح المركز أن الفرق المشاركة في اليوم الختامي لأبحاث الأطباء المقيمين كانت أربع مجموعات تمكنت من إتمام بحوثها من أصل 20 مجموعة شاركت في التدريب الذي استمر لمدة سنة كاملة من بداية العام 2020 رغم انقطاعه فترة بسبب جائحة «كورونا»، التي تسببت في عدم قدرة بعض المجموعات على التقديم.

وأضاف أن الجوائز كانت من نصيب المجموعة التاسعة من المشاركين من قسم النساء والولادة بمركز طبرق الطبي التي حصلت على جائزة أفضل عرض تقديمي، بينما حصلت المجموعتان الأولى التي تضم أطباء من أقسام الباطنة وجراحة الأعصاب، والمجموعة الثالثة التي تضم طبيبات من قسم الباطنة بالمركز على جائزة أفضل بحث علمي، ونالت المجموعة الخامسة جائزة على مشاركتهم المميزة في فعاليات اليوم العلمي.

وحضر عدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة والعاملين بمركز طبرق الطبي الفعاليات الختامية لبرنامج اليوم العلمي لأبحاث الأطباء المقيمين الذين أشادوا بمثل هذه النشاطات المهمة.

الفعاليات الختامية لبرنامج اليوم العلمي لأبحاث الأطباء المقيمين في طبرق. (مركز طبرق الطبي)

الفعاليات الختامية لبرنامج اليوم العلمي لأبحاث الأطباء المقيمين في طبرق. (مركز طبرق الطبي)

الفعاليات الختامية لبرنامج اليوم العلمي لأبحاث الأطباء المقيمين في طبرق. (مركز طبرق الطبي)

الفعاليات الختامية لبرنامج اليوم العلمي لأبحاث الأطباء المقيمين في طبرق. (مركز طبرق الطبي)