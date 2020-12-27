معيتيق يعد بتدابير عاجلة لتلبية مطالب الشركة الليبية للحديد والصلب بالداخل والخارج

اجتماع معيتيق مع مسؤولي الشركة الليبية للحديد والصلب. الأحد 27 ديسمبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام)

قالت الشركة الليبية للحديد والصلب إن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق «أبدى تجاوبًا كبيرًا، وتفهمًا عميقًا» لـ«الإشكاليات والمطالب»، التي لدى الشركة، «ووعد باتخاذ كافة التدابير العاجلة لحلحلة هذه الإشكاليات ومتابعتها المباشرة مع الجهات ذات العلاقة في الداخل والخارج»؛ مشيرة إلى أنه «أصدر مباشرة تعليماته إلى المستشارين بالمجلس الرئاسي لوضع النقاط المذكورة موضع الاهتمام والإجراء».

واجتمع معيتيق، ظهر اليوم الأحد، مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب، الدكتور محمد الفقيه، وعدد من المسؤولين بالشركة، «لاستعراض المختنقات التي تعيق الاستمرار في الإنتاج وطرق معالجتها» و«مناقشة خطط مجلس إدارة الشركة لزيادة القدرة الإنتاجية لمصنع الحديد والصلب من خلال المشروعات التي سيبدأ العمل فيها خلال الفترة المقبلة»، وفق ما نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت الشركة الليبية للحديد والصلب عبر صفحتها على «فيسبوك» أن اجتماع مسؤوليها مع معيتيق ناقش «مشاكل العجز في الطاقة بعنصريها الغاز الطبيعي والكهرباء، وانعكاساتها السلبية على عمليات نشاط الشركة» وكذلك «صيانة محطة كهرباء الحديد والصلب، وضرورة إجراء الصيانة العاجلة لها من خلال المبالغ المخصصة من الدولة بميزانية 2020».

وأضافت أن الاجتماع ناقش أيضًا «توجيه كل من المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء لتوفير احتياجات الشركة الحالية والمستقبلية من الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية»، واستعرض «الديون والتعويضات المالية لصالح الشركة على الدولة وضرورة دفعها»، و«تمويل خطط التطوير وفق المشروعات المطروحة حاليًا وحث الصناديق المالية المحلية على ذلك».

كما بحث الاجتماع «الاستثمار في خامات الحديد في موريتانيا ودعم الدولة لهذا المشروع الاستثماري» و«دعم الشركة مع الاتحاد الأوروبي لتسهيل عملية تصدير منتجاتها وإعفائها من الرسوم المفروضة من الاتحاد، مع اعتبارها الدولة الأَولى بالرعاية» و«تسهيل إجراءات تصدير منتجات الشركة عن طريق شركات التصدير والاستيراد المحلية»، وفق الشركة.

وأكدت الشركة أن معيتيق «أبدى تجاوبا كبيرا، وتفهما عميقا لهذه الاشكاليات والمطالب، ووعد باتخاذ كافة التدابير العاجلة لحلحلة هذه الاشكاليات ومتابعتها المباشرة مع الجهات ذات العلاقة في الداخل والخارج؛ وأصدر مباشرة تعليماته إلى المستشارين بالمجلس الرئاسي لوضع النقاط المذكورة موضع الاهتمام والإجراء».

وشارك في الاجتماع من مسؤولي الشركة، إلى جانب رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد عبدالملك الفقيه، كل من عضو مجلس الإدارة ومدير عام المرافق الأساسية بالشركة، المهندس جبريل علي بالحاج، ومشرف قطاع التجارية والمالية بالشركة، علي عوض عمران، ومدير مكتب رئيس مجلس الإدارة، علي مختار العجيلي.

اجتماع معيتيق مع مسؤولي الشركة الليبية للحديد والصلب. الأحد 27 ديسمبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام)