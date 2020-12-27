مستشفى بني وليد يطالب المواطنين الذين استعاروا أسطوانات أكسجين بإعادتها

مستشفى بني وليد العام. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب قسم الطوارئ بمستشفى بني وليد العام، اليوم الأحد، كافة المواطنين الذين قاموا باستعارة أسطوانات أكسجين من المستشفى بضرورة إرجاعها في أقرب وقت ممكن.

وأوضح رئيس قسم الطوارئ بمستشفى بني وليد العام، أسامة الغزالي لـ«بوابة الوسط»، أن العدد المسحوب من أسطوانات الأكسجين تجاوز 150 أسطوانة أكسجين من المستشفى.

وقال الغزالي إن المستشفى «لم يعد يملك عددًا كافيًا من الأسطوانات ليتم استبدالها أو استعارتها أو استعمالها في أقسام المستشفى المختلفة، خاصة في أقسام الجراحة والعمليات التي تحتاج كميات من الأسطوانات».