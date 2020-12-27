باشاغا يبحث مع الوفد المصري «سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين»

وزير الداخلية فتحي باشاغا، مع الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور العاصمة طرابلس, 27 ديسمبر 2020. (داخلية الوفاق)

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، مع الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور العاصمة طرابلس، «التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين».

وقال بيان لوزارة الداخلية، اليوم، إن الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الأحد، بحضور رئيس جهاز المخابرات عماد الطرابلسي, ناقش أيضًا سبل دعم اتفاق وقف إطلاق النار ومناقشة مخرجات لجنة «5+5»، من أجل «تأييد المجهودات الأممية بشأن الحوار السياسي والخروج من الأزمة الراهنة بالطرق السياسية والسلمية».

وفد مصري رفيع في طرابلس للمرة الأولى منذ ست سنوات

وأوضح البيان أن الاجتماع يأتي ضمن السياسات الأمنية لوزارة الداخلية، التي «تهدف إلى توطيد علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وأهمية العمل المشترك بين القاهرة وطرابلس».

ووصل اليوم، وفد أمني ودبلوماسي مصري رفيع المستوى إلى مطار معيتيقة بطرابلس، في زيارة هي الأولى لوفد مصري بهذا المستوى الرسمي منذ 6 سنوات.

وزير الداخلية فتحي باشاغا، مع الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور العاصمة طرابلس, 27 ديسمبر 2020. (داخلية الوفاق)

وزير الداخلية فتحي باشاغا، مع الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور العاصمة طرابلس, 27 ديسمبر 2020. (داخلية الوفاق)