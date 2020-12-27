«الجوف» تنظم دورة على الإخلاء من الغازات السامة والحرائق بالمواقع الصحراوية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 ديسمبر 2020, 03:25 مساء
دورة على الإخلاء من الغازات السامة والحرائق بالمواقع الصحراوية, 27 ديسمبر 2020. (شركة الجوف)

أجرت شركة الجوف للتقنية النفطية، اليوم، دورة تدريبية على طرق الإخلاء من الغازات السامة والحرائق لبعض الفنيين والمهندسين بالشركة في المواقع الصحراوية.

وقالت الشركة في بيان إن الدورة أشرف عليها مشرف السلامة في المواقع الصحراوية المهدي سعد إدريس، والتي شملت طرق الإخلاء من الغازات السامة والحرائق لفنيين ومهندسين بالشركة.

وأكدت الشركة أن مثل هذه الدورات مهمة وضرورية لتنبيه المستخدمين العاملين بالمواقع الصحراوية، وتحذيرهم من مخاطر الغازات السامة الصامتة، التي لا لون لها ولا رائحة، وأخذ الاحتياطات الكفيلة وطرق النجاة في حالة التسرب بمواقع العمل ونشوب الحرائق بكافة أنواعها وأحجامها.

دورة على الإخلاء من الغازات السامة والحرائق بالمواقع الصحراوية, 27 ديسمبر 2020. (شركة الجوف)
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