السوق الموازية: انخفاض جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 ديسمبر 2020, 12:24 مساء

انخفضت جميع العملات الدولية مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية اليوم الأحد.

وعاود سعر صرف الدولار الانخفاض أمام الدينار اليوم، ليسجل 5.48 دينار، بعدما ارتفع أمس إلى 5.56 دينار مقابل 5.53 دينار في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

فيما واصل اليورو التراجع ليسجل 6.67 دينار، بعدما انخفض أمس إلى 6.71 دينار من 6.73 دينار، وكذلك الجنيه الاسترليني الذي انخفض إلى 7.25 دينار، بعدما سجل أمس 7.47 دينار من 7.48 دينار بنهاية الأسبوع الماضي، حسب تجار وصفحات معنية على مواقع التواصل.

كما تراجع سعر صرف الليرة التركية إلى 0.73 دينار، مقابل 0.74 دينار أمس، والدينار التونسي إلى 2.03 دينار مقابل 2.09 دينار.

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