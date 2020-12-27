وقفة احتجاجية في سبها ضد «التمييز» في الرعاية الصحية

وقفة احتجاجية في سبها ضد «التمييز» في الرعاية الصحية، 26 ديسمبر 2020. (تصوير: رمضان كرنفودة)

نظم عدد من أهالي سبها، السبت، وقفة احتجاجية أمام مركز مراقبة الخدمات الصحية في حي الناصرية، تحت شعار «كفى عنصرية.. كورونا لا يفرق ويفتك بنا جميعا»، مطالبين بعدم «التمييز» بين سكان المدينة في الرعاية الصحية.

وطالبوا في بيان، مراقبة الخدمات الصحية والمجلس البلدي سبها بتفعيل مركز وحدة إسعاف والطوارئ ومركز كشف «كورونا» في حي الناصرية.

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وتشهد مناطق الجنوب الليبي خلال الفترة الأخيرة خروج تظاهرات من حين إلى آخر ضد الفساد وتردي الأحوال المعيشية. ونهاية أغسطس، أصدر ممثلو حراك «ثورة الفقراء» ببلدية سبها، بيانًا أكدوا خلاله استمرارية حراكهم من أجل نيل مطالبهم بتحسين ظروفهم المعيشية، وتوفير الأمن والأمان.

وقفة احتجاجية في سبها ضد «التمييز» في الرعاية الصحية، 26 ديسمبر 2020. (تصوير: رمضان كرنفودة)

وقفة احتجاجية في سبها ضد «التمييز» في الرعاية الصحية، 26 ديسمبر 2020. (تصوير: رمضان كرنفودة)

مقر مراقبة الخدمات الصحية سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)