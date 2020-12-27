الحبري «متفائل» بعد تعديل سعر الصرف.. ويتوقع «استقرار» الاقتصاد بعد 18 شهرا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 ديسمبر 2020, 12:07 صباحا
محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري. (الإنترنت)

أبدى محافظ المصرف المركزي في البيضاء علي الحبري، السبت، «تفاؤلا كبيرا» بشأن تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، متوقعا نجاح السياسات النقدية الجديدة لـ«المركزي» بنسبة 90%.

وأقر مجلس إدارة المصرف بالإجماع في 16 ديسمبر، توصية اللجنة الفنية المكلفة دراسة خيارات تعديل سعر صرف الدينار الليبي، ليصبح سعر الدينار مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، أي يعادل الدولار 4.48 دينار، وذلك ابتداء من الثالث من يناير 2021.

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وقال الحبري في مداخلة مع برنامج «البلاد» على قناة « NEWS 218» نقلتها صفحة المصرف بموقع «فيسبوك»، إن سعر الصرف الحالي ليس «توازنيا»، معتبرا أن «التغيير» أصبح «أمرا لا مفر منه»، مشيرا إلى أن إدارة سعر الصرف بالمرحلة المقبلة ستشهد «تغيرا كبيرا»، مبينا حاجة «المركزي» إلى 18 شهرا حتى «يستقر» سعر الصرف، ومعه «سيستقر الاقتصاد».

الحبري يكشف طريقة بيع الدولار للجمهور
وعن طريق بيع الدولار للجمهور، قال الحبر إنه سيتم عبر الحوالات والبطاقات المصرفية، بينما سيتم توفير السيولة النقدية في شهر يناير المقبل، متوقعا تحقيق فائض في الميزانية العام المقبل.

وتوقع أن «ترتفع» الأسعار «نسبيا» جراء القرار الذي تنبأ بقدرته على «الحد من عمليات تهريب السلع»، مؤكدا أن «أي سعر صرف في العالم بعد أن يتغير يحتاج لتدفق نقدي ورسم تحقق مستمر».

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