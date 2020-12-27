إطلاق مشروع «مهنية المراقب» استعدادا لانتخابات 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 ديسمبر 2020, 12:55 صباحا
شعار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، السبت، إطلاق مشروع «مهنية المراقب» في الانتخابات لعام 2021، بهدف تحفيز وتشجيع المنظمات المهتمة بمراقبة العمليات الانتخابية على «بناء كادر رقابي ذو فعالية وكفاءة».

وأشارت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إلى إطلاق مسؤولة اعتماد المراقبين باللجنة نسيمة عمران شيلو، البرنامج، الذي يستهدف كذلك رفع جاهزية الكادر الرقابي لـ«إجراء عملية انتخابية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية والمهنية».

- إعلان موعد انتخابات المجلس البلدي لحي الأندلس

إضافة إلى الخروج بأنشطة جماعية من خلال إنشاء تحالفات بين المنظمات لتكوين شبكة من منظمات المجتمع المدني في العمل الرقابي، إلى جانب العمل على إقحام المرأة وذوي الإعاقة في هذا المسار، وتغيير الصورة النمطية والتقليدية والتي ثؤثر «سلبا» على نواتج العمل الانتخابي وذلك بالتعاون مع منظمة «العدسة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر: 1189 إصابة جديدة بـ«كورونا» و43 حالة وفاة
عربى
بملايين الدينارات.. ضبط تشكيلين عصابيين يمتهنان تزوير الصكوك المالية
ليبيا
مدربون تحت طائلة الإقالة في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
إسبانيا: 4 إصابات بسلالة فيروس «كورونا الجديدة» لقادمين من بريطانيا
دولى
«مكافحة الأمراض» يوضح كيفية فحص السفن التجارية لمعرفة وجود «كورونا» عليها
ليبيا
باشاغا يعلق على تبادل محتجزين من قوات «الوفاق» والقيادة العامة
ليبيا
بابا الفاتيكان يدعو إلى إرساء المصالحة بليبيا في إطار المفاوضات الجارية
ليبيا
برنامج عكس التيار | كيفية توزيع اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»
فيديو
إجراء احترازي جديد ضد «كورونا» للقادمين إلى تركيا
ليبيا
تفاؤل داخل لجنة تعديل سعر الصرف بشأن مستقبل الاقتصاد الليبي بعد توحيد السعر
ليبيا
جريدة «الوسط»: ارتباك وغموض يلازمان مسارات الحل
ليبيا
العدد 266 من جريدة «الوسط»: ضبابية المشهد الليبي.. وجدل جديد حول قضية لوكيربي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أعشاب تعوض نقص الفيتامينات في جسمك