رئيس تسييري طبرق يتابع منظومة الرقم الآلي بفرع الجوازات في المدينة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 26 ديسمبر 2020, 07:41 مساء
رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، في زيارة لفرع جوازات طبرق, 26 ديسمبر 2020. (الإنترنت)

زار رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، فرع جوازات طبرق، لمتابعة تركيب منظومة الرقم الآلي التي قامت بتوريدها المؤسسة الوطنية للنفط، عن طريق إدارة التنمية المستدامة.

وحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق، فبتركيب هذه الأجهزة سوف يتواصل التصوير واستخراج الجوازات، حسب التنسيق مع الإدارة العامة للجوازات والحصة المخصصة لفرع طبرق.

وأضاف المكتب أن بوالخطابية قدم الشكر لمدير المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وإلى شركة الخليج العربي للنفط والمجتمع المدني بمدينة طبرق والإدارة العامة للجوازات لتعاونهم مع مكتب جوازات طبرق.

رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، في زيارة لفرع جوازات طبرق, 26 ديسمبر 2020. (الإنترنت)
رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، في زيارة لفرع جوازات طبرق, 26 ديسمبر 2020. (الإنترنت)
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