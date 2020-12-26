استحداث قسم العلاج الطبيعي للأطفال بالعيادة المجمعة طريق مطار طرابلس

شعار وزارة الصحة بحكومة الوفاق. (الإنترنت)

افتتحت العيادة المجمعة طريق المطار بطرابلس جزءًا خاصًّا بالعلاج الطبيعي للأطفال، تكملة لقسم العلاج الطبيعي للكبار، وذلك ضمن برنامج رفع كفاءة خدمات القطاع الصحي وتقديم خدمات صحية أفضل، والرفع من قدرة المستشفيات العامة والمراكز التخصصية والعيادات.

وأكدت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أن العلاج الطبيعي يعتبر من العلوم الطبية التي تشهد تطورًا سريعًا، أسوة بباقي العلوم الطبية التي تعمل الوزارة على مواكبة تطورها، من خلال تجهيز بعض المراكز المتخصصة في هذا المجال.

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كما تعمل على تدريب العناصر الفنية بالتعاون مع الإخصائيين من الداخل والخارج والرفع من كفاءة الكادر الطبي.

وبحسب بيان للوزارة أقيم على هامش الافتتاح ورشة عمل حول العلاج الطبيعي المقامة بالعيادة المجمعة طريق المطار، والتي حضرها وكيل وزارة الصحة لشؤون الإمداد والمشروعات، ومدير إدارة الشؤون الطبية، ومدير إدارة الإعلام والتوعية، والتثقيف الصحي.