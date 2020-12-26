النمروش يناقش مع وزير الدفاع التركي «التعاون العسكري»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 ديسمبر 2020, 03:18 مساء
وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح النمروش، مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار, 26 ديسمبر 2020. (الإنترنت)

استقبل وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح النمروش، وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اليوم السبت، وناقش الطرفان خلال اللقاء ملف «التعاون العسكري».

وأكد النمروش، في تصريحات على هامش اللقاء، استمرار الاتفاقية الموقعة مع الجانب التركي لتدريب قوات حكومة الوفاق ورفع مستوياتها، مضيفًا: «مستمرون على هذا النهج للارتقاء بالمنظومة العسكرية لمستويات دولية».

وأضاف: «الأتراك قدموا دعًما لحكومة الوفاق مشكورين عليه، ونسعى إلى إعادة ترتيب الجيش الليبي وضخ دماء جديدة، وتغيير العقيدة التي كانت قائمة في السابق لدى القوات».

شارك في اللقاء من جانب حكومة الوفاق، رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد وآمرو المناطق العسكرية ورؤساء الأركان النوعية، ومن الجانب التركي رئيس الأركان العامة ياشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من موافقة البرلمان التركي، الثلاثاء الماضي، على مد مهمة القوات التركية في ليبيا إلى 18 شهرًا.

وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح النمروش، مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار, 26 ديسمبر 2020. (الإنترنت)
وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح النمروش، مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار, 26 ديسمبر 2020. (الإنترنت)
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