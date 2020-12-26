«الأرصاد»: فرصة لسقوط أمطار في الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 ديسمبر 2020, 10:34 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الغربي في ليبا من مساء اليوم السبت، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على غرب ليبيا، خاصة غدًا الأحد.

رأس اجدير- مصراتة- سهل الجفارة – جبل نفوسة
- فرصة لسقوط أمطار متفرقة من مساء اليوم وصباح غد، تكون جيدة على بعض المناطق، وتصحبها خلايا من السحب الرعدية.

- الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وسرعتها تصل إلى 50 كيلومترًا في الساعة على بعض المناطق.

- الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و21 درجحة، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا من مساء اليوم، خاصة يوم الغد، ومتوقع أن تتراوح بين 13 و15 درجة، بينما لا تتجاوز 10 درجات على مناطق الجبل.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مراده
- فرصة لسقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر على الساحل الممتد من بنغازي إلى درنة.

- الرياح جنوبية شرقية، نشطة السرعة تصل سرعتها إ لى 50 كليلو مترًا في الساعة على بعض المناطق.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و21 درجة ولا تتجاوز 12 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل انخفاضًا من يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة
- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

- الحرارة تتراوح في درجاتها القصوى بين 17 و20 درجة وتسجل انخفاضًا من مساء اليوم، خاصة يوم غد.

الكفرة – السرير – تازربو
- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة.

- الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و21 درجة.

جدول بأحوال الطقس على عدد من المدن الليبية ليوم السبت 26 ديسمبر 2020. (المركز الوطني للأرصاد)
جدول بأحوال الطقس على عدد من المدن الليبية ليوم السبت 26 ديسمبر 2020. (المركز الوطني للأرصاد)
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