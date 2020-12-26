«مكافحة الأمراض» يوضح كيفية فحص السفن التجارية لمعرفة وجود «كورونا» عليها

صورة مدمجة تظهر جانبا من تفتيش السفن التجارية صحيا في ميناء الخمس. (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض طريقة الكشف عن السفن التجارية القادمة إلى ميناء الخمس، والطاقم المصاحب لها.

وأوضح، مساء الجمعة، أن الكشف يتم على الطاقم عن طريق وحدة الرقابة الصحية الدولية التابعة للمركز بالفحص الحراري «وذلك عن طريق جهاز قياس درجات الحرارة للتأكد من عدم وجود حرارة لدى أطقم السفينة والتأكد من عدم وجود حالات اشتباه وخلوها من فيروس كورونا، وكذلك خلو السفينة من القوارض».

ولفت إلى أن هذا الكشف يكون خارج الميناء بنحو ثلاثة أميال (منطقة المخطاف من الرصيف المخصص لرسو السفن)، ومن يتم منح الطاقم الإفراج الصحي، والسماح للسفينة بالدخول إلى الميناء لتفريغ حمولتها.