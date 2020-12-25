بالصور.. مشاركة منتسبات «داخلية الوفاق» في افتتاح ملتقى الإبداع

من مشاركة المنتسبات لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق في ملتقى الإبداع. (وزارة الداخلية)

قالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق إن وفدا أمنيا من منتسبات وزارة الداخلية شارك مساء الخميس في افتتاح الملتقى الوطني الثالث للإبداع تحت شعار (وتستمر الحياة) برواق الثقافة بمعرض طرابلس الدولي، ضمن احتفالاتها بالذكرى التاسعة والستين لإستقلال ليبيا.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن «الوفد تكون من ضابطات وضابطات صف من مختلف المكونات الأمنية بالوزارة، المتمثلة في الإدارة العامة للمنافذ، ومصلحة الجوازات والجنسية، ومكتب البحث الجنائي طرابلس، وإدارة شؤون الضباط».

وأشارت إلى مشاركة مديرات أمن طرابلس وجنزور والزاوية ومنفذ رأس جدير ومكتب حماية الطفل والأسرة، وفريق إعلامي من إدارة العلاقات والتعاون. بدعوة من مكتب تمكين المرأة بالهيئة، دعما للتواجد الأمني للمرأة في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن يستمر هذا التواجد طيلة فترة إقامة فعاليات الملتقى الذي تنظمه الهئية العامة للثقافة في الفترة ما بين 24 و31 من الشهر الجاري، حسب وزارة الداخلية.



من مشاركة المنتسبات لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق في ملتقى الإبداع. (وزارة الداخلية)

من مشاركة المنتسبات لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق في ملتقى الإبداع. (وزارة الداخلية)

من مشاركة المنتسبات لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق في ملتقى الإبداع. (وزارة الداخلية)