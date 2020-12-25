إجراء احترازي جديد ضد «كورونا» للقادمين إلى تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 ديسمبر 2020, 09:48 مساء
أحد مطارات تركيا. (أرشيفية: الإنترنت)

 أعلنت مديرية الطيران المدني التركية، فرض إبراز فحص كورونا على جميع القادمين إلى تركيا اعتبارا من الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري ، وذلك في بيان نقلته شركة الخطوط الجوية الأفريقية.

واشترطت المديرية، أن يكون التحليل قد أجري قبل 3 أيام من موعد السفر كحد أقصى، فيما سيتم فرض حجر صحي لمدة 7 أيام بخصوص عدم القادرين على إجراء الفحص، في محل إقامتهم أو في مكان تحدده وزارة الصحة التركية إن لم يكن لديهم عنوان في تركيا.

 وأوضحت أن القرار سيبقى ساريًا حتى 1 مارس 2021. كما سيتم تطبيق القرار على جميع المنافذ البرية والبحرية اعتبارًا من 30 ديسمبر.

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