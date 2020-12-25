صنع الله يشيد بـ«إنجازات» شركة الزاوية خلال انعقاد جمعيتها العمومية

صنع الله (يمين) خلال مشاركته بالجمعية العمومية لشركة الزاوية، 25 ديسمبر 2020. (مؤسسة النفط)

أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، الجمعة، بجهود العاملين بشركة «الزاوية» لتكرير النفط رغم «الظروف الصعبة وشح الميزانيات»، مستعرضا ما أنجزته الشركة خلال العام.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية لشركة الزاوية برئاسة صنع الله، وحضور وبحضور أعضاء مجلس الإدارة أبو القاسم شنقير، وجاد الله العوكلي، والعماري محمد، ورئيس لجنة الإدارة بشركة الزاوية الصادق محمد، وأعضاء لجنة الإدارة مصطفى خليفة، ومحمد دبوب، وعماد الطاهر، وصبحي الفيتوري، والمديريين العموميين ومديري الإدارات، وعدد من المختصين من الجانبين، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة، حسب بيان لمؤسسة النفط.

ونوه صنع الله بجهود شركة الزاوية في إعادة تشغيل وحدات التكرير، والتحسين ومصنع أسفلت بنغازي بعد توقف دام لفترة طويلة، والانتهاء من أعمال الصيانة الجزئية للمرسى رقم «3» بميناء الزاوية، واستئناف تصدير خام الشرارة من ميناء الزاوية.

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بدوره، أشار رئيس لجنة إدارة الشركة الصادق محمد، إلى الصعوبات والعراقيل التي واجهت الشركة والمساعي المبذولة من إدارتها والعاملين بها بهدف مواصلة سير العمل.

استعراض أنشطة الشركة

وشهد الاجتماع استعراض أنشطة الشركة المختلفة، ومنها الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها في مختلف مواقعها للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، لضمان سلامة العاملين وسير العمليات بشكل آمن، إضافة إلى مناقشة مشاريع الشركة لعامي 2020 و2021، وبرامج العمل للعام 2021.

وخلال العرض تم تقديم نبذة عن نشاط الصحة والسلامة المهنية، ونشاط إدارة العمليات، وعرض الميزانية المقترحة للعام 2020، إضافة إلى خطة الشركة في الحفاظ على مواصفات منتجاتها، والعمل على تحسين الإنتاج وفق متطلبات الأسواق العالمية والمحلية، وبرامج وعمليات الصيانة، والمشاريع الجديدة والمستهدفة للعام 2020، علاوة على ملاحظات تقرير هيئة المراقبة من ملاحظات.

وأكد رئيس وأعضاء الجمعية العمومية ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأهمية والأخذ بالملاحظات التي وردت في تقرير هيئة المراقبة. وحث صنع الله إدارة الشركة على تكثيف الاجتماعات الدورية وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية بمؤسسة النفط، إلى جانب أهمية التواصل مع جميع الشرائح بالشركة من أجل تذليل العراقيل والصعاب التي تواجه سير العمل.