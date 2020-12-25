بحضور معيتيق وجويلي.. انطلاق ملتقى الإبداع تحت شعار «وتستمر الحياة»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 ديسمبر 2020, 03:02 مساء
افتتاح فعاليات البرنامج الفني للملتقى الوطني الثالث للإبداع بمسرح «الكشاف»، 24 ديسمبر 2020. (الهيئة العامة للثقافة)

افتتحت الهيئة العامة للثقافة فعاليات البرنامج الفني للملتقى الوطني الثالث للإبداع تحت شعار «وتستمر الحياة»، الذي ينظم بالتزامن مع الذكرى التاسعة والستين لعيد الاستقلال، وذلك بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، وعدد من المسؤولين بالحكومة.

ويستمر البرنامج الفني للملتقى الذي أنطلق، أمس الخميس، على مسرح «الكشاف» في طرابلس، حتى 31 من الشهر الجاري، وتتضمن فعالياته مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية، حسب بيان للهيئة العامة للثقافة.

وشهد الافتتاح، الذي أقيم وسط إجراءات احترازية خاصة بمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، أوبريت «لمة وطن» من كلمات الشاعر صالح قادربوه، الذي شارك به عدد من الفنانين، بينهم راسم فخري، وعبد الله الأسود، ولطفي العارف، وصلاح الأحمر، وعبد الباسط أبوقندة، وعدد من الفنانين الشباب، وعبر الشاشة المرئية شاركت فيه الفنانة زبيدة قاسم والفنانة كريمان جبر.

وتضمن الحفل، الذي حضره رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن أونيس، وعميد بلدية طرابلس عبد الرؤوف بيت المال، و آمر غرفة العمليات المشتركة للقوات التابعة لحكومة الوفاق اللواء أسامة جويلي، عروض غنائية متنوعة تغنت بالوطن وأمجاده، وتقوية اللحمة الوطنية، ابتهاجا بذكرى الاستقلال.

معيتيق يتوسط مسؤولي حكومة الوفاق خلال افتتاح ملتقى الإبداع في طرابلس، 24 ديسمبر 2020. (الهيئة العامة للثقافة)
معيتيق يتوسط مسؤولي حكومة الوفاق خلال افتتاح ملتقى الإبداع في طرابلس، 24 ديسمبر 2020. (الهيئة العامة للثقافة)
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