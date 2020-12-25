طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها زليتن ومصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 ديسمبر 2020, 01:22 مساء
قسم العزل الثاني بمركز زليتن الطبي، (أرشيفية: وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 461 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد أمس الخميس، منها 188 حالة في طرابلس.

وجاءت زليتن ثانيا بـ 73 حالة، ثم مصراتة بـ 63 حالة، و32 حالة في صرمان، و24 حالة في جنزور، و14 حالة في سواني بن آدم، و13 حالة في قصر الأخيار، و6 حالات في سرت، و5 حالات في الزنتان، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز اليوم الجمعة.

إضافة إلى 4 حالات في كل من الزاوية الجنوب وصبراتة وغريان وسبها والماية، 3 حالات في الجفرة ويفرن وسوق الخميس امسيحل والعجلات، وحالتين في كل من قصر بن غشير والزاوية الغرب والغريفة والخمس، وحالة واحدة في كل من القره بوللي والرحيبات والرجبان.

وتماثل للشفاء 628 حالة منها 512 حالة في طرابلس، و5 حالات في الخمس، وحالة في درج، و37 حالة في صرمان، و7 حالات في قصر بن غشير، و9 حالات في سبها، و41 حالة في مصراتة، و12 حالة في صبراتة، و4 حالات في الزنتان.

في حين توفى 16 مصابا، بينهم 8 حالات في طرابلس، وحالتان في جنزور، وحالة في كل من صرمان ومصراتة، و4 حالات في زليتن.

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