«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 ديسمبر 2020, 12:21 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن لا يتجاوز ارتفاع الموج على طول الساحل 1.25 متر اليوم الجمعة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن الرؤية ستكون في الغالب جيدة، ومتوسطة ببعض المناطق.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب
- الرياح غربية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 5 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر
- البحر هادئ إلى خفيف الموج
- درجة الحرارة 18 و21 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب
- الرياح غربية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 5 و15 عقدة.
- البخر هادئ ويكون خفيف الموج على ساخل الجبل الأخضر.
- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية والرؤية جيدة إلى متوسطة.

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