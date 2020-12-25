«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن لا يتجاوز ارتفاع الموج على طول الساحل 1.25 متر اليوم الجمعة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن الرؤية ستكون في الغالب جيدة، ومتوسطة ببعض المناطق.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب

- الرياح غربية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 5 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر

- البحر هادئ إلى خفيف الموج

- درجة الحرارة 18 و21 درجة مئوية، والرؤية جيدة.