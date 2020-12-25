أحوال الطقس اليوم: سقوط أمطار على الساحل الشرقي

السماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على الساحل الشرقي، وإمكانية هطولها غدا السبت على الساحل الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، أن الأجواء ستميل للاعتدال على باقي المناطق.

رأس أجدير - مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر مساء على غالبية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و21 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض لمناطق الساحلية، وظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر والرياح غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و21درجة مئوية، ولا تتجاوز 16 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و20 درجة مئوية.