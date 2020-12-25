3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في البيضاء

فريق الرصد بالبيضاء داخل دار مسنين سجلت فيه إصابة بفيروس كورونا، 10 ديسمبر 2020، (صفحة الفريق على فيسبوك)

أعلن مركز الرصد الأولي بإدارة الشؤون الصحية البيضاء تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المدينة أمس الخميس.

وأشار المركز إلى الاشتباه في سبع حالات أخرى، حيث ينتظر ظهور نتائج عينات المسحة الأنفية، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتردد على المركز أمس، 69 شخصا بينهما 41 من داخل البيضاء ما بين مسافرين وزائرين للكشف الطبي، إضافة إلى 28 آخرون من خارج المدينة.

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واكتشفت 846 إصابة جديدة بالوباء في البلاد الأربعاء الماضي، ليصل الإجمالي إلى 97 ألفا و192 حالة، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.