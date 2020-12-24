العدد 266 من جريدة «الوسط»: ضبابية المشهد الليبي.. وجدل جديد حول قضية لوكيربي

العدد 266 من جريدة «الوسط»

صدر اليوم الخميس، العدد 266 من جريدة «الوسط»، ليركز في صدارة تقاريره لهذا الأسبوع على جوانب شتى من المشهد الليبي وتطوراته، في ظل الخلافات التي سيطرت على كواليس مسارات الحل السياسي والعسكري، مما جعل هذا المشهد أكثر ضبابية وغموضا.

وزاد هذا الغموض، بتعذر تعيين مبعوث أممي جديد، ووجود صراع ظاهر بين أطراف ليبية، وتدخلات خفية بين القوى الدولية المؤثرة فيما يتعلق بالشخصيات المرشحة لتولي المناصب العليا في السلطة الجديدة وآليات الترشيح. فقبيل ساعات من الإعلان الرسمي عن تعيينه مبعوثا أمميا إلى ليبيا، فاجأ نيكولاي ميلادينوف هيئة الأمم المتحدة برسالة يخطر فيها الأمين العام بنيته الانسحاب من المهمة الموكلة إليه، التي كان مقررا لها أن تبدأ بداية يناير المقبل، معللا قراره بأسباب عائلية وشخصية.

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ومع سيطرة الارتباك على المشهد السياسي خلال الأيام الأخيرة، واصلت البعثة الأممية تحركاتها بشأن المصالحة ورسم مستقبل البلاد سياسيا، مع إصرارها على إجراء انتخابات عامة في نهاية العام المقبل «2021». تفاصيل أخرى تجدونها على صفحات الجريدة.

مواجهة فيروس «كورونا»

وعلى صعيد مواجهة «كورونا»، ومع اقتراب بلوغ إجمالي الإصابات في ليبيا مئة ألف حالة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد في مارس الماضي، انضم أطباء جدد إلى قوائم المصابين، حيث أعلن مركز بنغازي الطبي، الإثنين، إصابة أربعة أطباء بالفيروس للمرة الثانية خلال عملهم ووجودهم ببرج الأمل بالمركز.

وإلى شؤون البلديات، ووسط أجواء ترقب لما ستحمله الأشهر المقبلة من الموسم الشتوي في ظل جائحة فيروس «كورونا المستجد»، وسبل مواجهتها والوقاية منها في ليبيا، اعتمد وزير التعليم المكلّف بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، الثلاثاء، الخطة الدراسية وجدول مواعيد الدراسة والامتحانات للعام الدراسي 2021-2020. ويبدأ العام الدراسي الجديد وفق الخطة في الثالث والعشرين من يناير المقبل، وفق ما أعلنته الوزارة. وتزامن ذلك الإعلان مع مطالبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإصدار تعميم بحظر العنف المدرسي بجميع أشكاله ووضع الآليات لتلقي الشكاوى والبلاغات.

تشغيل الشباب الباحثين عن عمل

في سياق آخر، أعلن وزير العمل بحكومة الوفاق، المهدي الأمين، خلال ورشة عمل عقدت أواخر الأسبوع الماضي، خطة الوزارة لتنفيذ القرار بتدريب وتشغيل الشباب بتكليف لجان عمل لحصر الباحثين عن العمل في مكاتب التشغيل في كل مناطق ليبيا، الذين يتجاوز عددهم 244 ألفا و977 شابا، مقابل تسجيل أكثر من مليوني موظف في القطاع العام. وأكد الأمين أهمية القطاع الخاص والعمل على توعية الشباب للانخراط فيه، وتقديم ضمانات من الحكومة لدعمه من أجل خلق ثقة بين الباحث عن العمل والحكومة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

قضية لوكيربي

بعد مرور اثنين وثلاثين عاما على قضية لوكيربي، عاد الجدل حولها من جديد بالتزامن مع إعلان القضاء الأميركي، الإثنين، توجيه الاتهام إلى العنصر السابق في الاستخبارات الليبية، أبوعجيلة محمد مسعود، الذي يشتبه بمشاركته في الاعتداء الذي وقع في ديسمبر 1988 في إسكتلندا. ومن بين تعليقات عدة، وتفاصيل تداولتها وسائل إعلام ليبية وعربية ودولية حول الملف، يبرز ما أوضحه مندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة، ووزير الخارجية الليبي إبان أزمة لوكيربي، عبدالرحمن شلقم، بأن التحقيق الأميركي الجديد في قضية لوكيربي «لا يفتح الملف المغلق» و«لن يغير شيئا في ما تم الاتفاق عليه مع الحكومتين البريطانية والأميركية». تفاصيل وافية حول القضية تجدونها على صفحات جريدة «الوسط».

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اقتصاديا، نطالع تقريرا حول استثمارات ليبيا في قطاع الطاقة خلال السنوات المقبلة، حيث توقعت دراسة لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أن يصل إجمالي استثمارات ليبيا في مجال الطاقة خلال الفترة من العام 2020 حتى العام 2024 إلى 9.7 مليار دولار، أغلبها في صناعة النفط وقطاع الكهرباء. واستندت الدراسة على بيانات الشركة العربية للاستثمارات البتروكيماوية «أبيكورب»، حول الانعكاسات الأولية لجائحة فيروس «كورونا المستجد» على الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة.