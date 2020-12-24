السراج يدعو كل أعضاء المجلس الرئاسي إلى الالتئام

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 ديسمبر 2020, 09:23 مساء

دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، «كل أعضاء المجلس الرئاسي إلى الالتئام»، داعيا المجلس إلى تحمل مسؤولياته والعمل معا من أجل أمن واستقرار ليبيا، مرحبا بما توصلت إليه المسارات المختلفة تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

جاء ذلك في كلمة وجهها السراج إلى الشعب الليبي مساء اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى 69 لاستقلال ليبيا.

وشدد السراج في كلمته على ضرورة «طي صفحة الخلاف لتحقيق الاستقرار في ليبيا وإيقاف التدهور»، معتبرا أن ذلك لن يتحقق إلا «بتكاتف القوى السياسية» في البلاد.

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