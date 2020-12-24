السيطرة على حريق بمحطة كهرباء في عين زارة

إطفاء الحريق الذي اندلع بمحطة الكهرباء في عين زارة. (الشركة العامة للكهرباء)

أكدت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الخميس، السيطرة على حريق شب بمحطة تحويل كهرباء بمشروع الموز في عين زارة جنوب العاصمة طرابلس، مشيرة إلى حدوث أضرار بأحد محولات الكهرباء بالمحطة.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك»: «إثر ورود بلاغ عن وجود حريق بمحطة تحويل (220 - 30 - 11KV مشروع الموز عين زارة) عند الساعة 2:00 ظهرا، على الفور تم الإيعاز على مناوبي قسم الإطفاء والإنقاذ بالتوجه مباشرةً بسيارة الإطفاء إلى المحطة».

وأوضحت الشركة «أن المحطة متكاملة من حيث الجهود ما يصنّفها من المواقع ذات طبيعة الرقعة الواسعة والمتعددة المحتويات»، مشيرة إلى «استدعاء الإطفائيين غير المناوبين لهذا اليوم لتدارك الموقف وكانت الاستجابة وفق خطة الطوارئ المعدة بالإدارة وذلك لتسخير كافة الجهود للسيطرة على الحريق».

وأشادت الشركة بهيئة السلامة الوطنية «التي كان لها الدور الأكبر في السيطرة على الحريق»، الذي تسبب «بضرر جسيم بالمحوّل رقم (1) جهد 30 ك.ف وضرر جزئي بالمحوّل رقم (2) جهد 30 ك.ف».

وأكدت الشركة أنه «تم حماية غرفة المفاتيح بمحطة 30 ك.ف وكذلك حماية محطتي 220 و11 ك.ف بالكامل» فيما «استمر فريق الإطفاء بالمناوبة بالمحطة تحسّبا لعودة الاشتعال من جديد».