المشير حفتر: لا قيمة للاستقلال ما دام الجيش التركي يحتل مناطق من بلادنا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 ديسمبر 2020, 06:34 مساء
المشير خليفة حفتر متحدثا خلال احتفال القيادة العامة بالذكرى 69 لاستقلال ليبيا. الخميس 24 ديسمبر 2020. (لقطة تلفزيونية)

قال القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر إنه «لا قيمة للاستقلال ما دام الجيش التركي يحتل مناطق من بلادنا»، داعيا إياه إلى «الرحيل والجلاء سلمًا أو حربًا ما دامت تركيا ترفض إحلال السلام».

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، خلال احتفالية نظمتها القيادة العامة لمناسبة الذكرى 69 لاستقلال ليبيا، بحضور عدد من القيادات العسكرية التابعة للقيادة العامة.

وأضاف المشير خليفة حفتر في كلمته موجه حديثه لتركيا: «انتهى عهد أوهامكم الاستعمارية وعليكم اختيار الرحيل أو الحرب»، مشيرا إلى أن «تركيا ومرتزقتها مستمرون في التحشيد للحرب، الحرب التي إذا أطلقت أول رصاصة فيها فليستعدوا للموت المحقق».

واعتبر المشير حفتر أيضا أنه «لا قيمة للاستقلال ولا معنى للحرية ولا أمن ولا سلام وأقدام الجيش التركي تدنس أرضنا الطاهرة»، كما أكد أنه «لا خيار أمام العدو المحتل إلا أن يغادر سلما وطوعا أو بقوة السلاح والإرادة القوية».

كما شدد حفتر على أنه «لا سلام في ظل المستعمر ومع وجوده على أرضنا سنحمل السلاح لنصنع السلام بأيدينا وبإرادتنا الحرة»، منوها بأن «تركيا مستمرة في التحشيد بالقرب من خطوط التماس وتصر على الحرب لتحقيق أطماعها في ثرواتنا».

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