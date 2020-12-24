تسجيل 3 حالات شفاء من «كورونا» في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 ديسمبر 2020, 03:04 مساء
مركز العزل الصحي بمنطقة الشورى في الكفرة. (المؤسسة الوطنية للنفط)

أصدرت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء «كورونا» فرع الكفرة في وقت متأخر الأربعاء، تحديثا جديدا بشأن الوضع الوبائي في المدينة.

وحسب التحديث الجديد المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، تم تسجيل ثلاث حالات شفاء من فيروس «كورونا المستجد»، مما يرفع إجمالي حالات الشفاء في البلدية إلى 265 حالة.

- تحديث جديد حول الوضع الوبائي في الكفرة

في حين بلغت حصيلة إصابات فيروس «كورونا المستجد» في الكفرة 320 حالة، بينها 13 حالة نشطة، و265 حالة شفاء، فيما توفي 42 شخصا جراء الوباء الذي ظهر في ليبيا لأول مرة مارس الماضي.

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