بالصور.. الاحتفالات بذكرى الاستقلال في ميدان الشهداء بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 ديسمبر 2020, 02:22 مساء
جانب من الاحتفالات بعيد الاستقلال في ميدان الشهداء بطرابلس، 24 ديسمبر 2020، (بركان الغضب)

انطلقت الاحتفالات بالذكرى التاسعة والستين للاستقلال في ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس ظهر اليوم الخميس.

ونشرت صفحة عملية «بركان الغضب» على «فيسبوك»، صورا تظهر العروض العسكرية بساحة الميدان، في ظل حضور من الأهالي ووسط تكثيف أمني.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج حضر الاستعدادات للاحتفالات في الميدان أمس، للإطلاع على جاهزية رجال الشرطة.

جانب من الاحتفالات بعيد الاستقلال في ميدان الشهداء بطرابلس، 24 ديسمبر 2020، (بركان الغضب)
جانب من العرض العسكري في الميدان
جانب من العرض العسكري في الميدان
أحد الحاضرين في الاحتفالية
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