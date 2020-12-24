إطلاق حملة لحماية النهر الصناعي من التخريب يناير المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 ديسمبر 2020, 02:10 مساء
مؤتمر المكتب الإعلامي لجهاز النهر الصناعي، 24 ديسمبر 2020، (صفحة الجهاز على فيسبوك)

أعلن المكتب الإعلامي لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إطلاق حملة وطنية لحماية مكونات النهر من التخريب، وتوعية المواطنين للحد من الاعتداءات.

وستنظم الحملة من 10 يناير إلى 22 مارس المقبلين، والتاريخ الأخير يصادف اليوم العالمي للمياه، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأشار البيان إلى تعرض خزان التجميع والموازنة بموقع أجدابيا إلى أضرار جراء التخريب، كما لفت إلى بذل مجهودات لإعادة إعماره وإطلاق العمل فيه مجددا.

وفي 22 ديسمبر، أعلن الجهاز تعرض البئر 166 بالحقل الغربي إلى التخريب من قبل مجموعة من الخارجين عن القانون، إذ سرقت المجموعة جميع محتويات غرفة التحكم بالبئر، ومحول القدرة الكهربائية الخاص بها.

وأشار البيان إلى أن الواقعة تأتي ضمن سلسلة من الحوادث التي تتعرض لها حقول الآبار بمنظومة «الحساونة - سهل الجفارة».

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