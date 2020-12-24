«داخلية الوفاق»: استلام زورقين من تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 ديسمبر 2020, 09:51 صباحا
مراسم استلام وزارة الداخلية في حكومة الوفاق لزورقين من تركيا، 23 ديسمبر 2020، (صفحة الوزارة على فسبوك)

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق استلام زورقين مطاطين مقدمين من تركيا، مخصصين لإدارة أمن السواحل.

جاء ذلك خلال حفل أمس الأربعاء، خاص باختتام الدورة التخصصية في مجال قيادة الزوارق المطاطية وصيانة المحركات لصالح الإدارة، والتي نظمت بمعرفة حرس السواحل التابع لوزارة الداخلية التركية، حسب بيان «داخلية الوفاق» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

ووقع على استلام الزورقين مدير إدارة أمن السواحل، عميد محمد النويصري، ومندوب حرس السواحل التركي رائد مراد يوكسيل.

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كما شهد الحفل تسليم الشهادات للمتدربين وذلك لإتمامهم البرنامج التدريبي، إذ تأتي هذه الدورة في إطار سعي إدارة أمن السواحل إلى رفع كفاءة منتسبيها، بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب والجانب التركي.

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