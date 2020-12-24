مصدر فرنسي: لندن قدمت «تنازلات هائلة» في مفاوضات مرحلة ما بعد «بريكست»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 ديسمبر 2020, 12:11 صباحا
كبير المفاوضين البريطانيين ديفيد فروست «يمين» يصل إلى الاجتماع في بروكسل مع نظيره الأوروبي ميشال بارنييه، 14 ديسمبر 2020. (فرانس برس)

أفاد مصدر حكومي فرنسي وكالة «فرانس برس» الأربعاء أن البريطانيين قدموا «تنازلات هائلة» في المفاوضات لمرحلة ما بعد «بريكست».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المصدر قوله إن مفاوضي المملكة المتحدة وافقوا على تقديم تنازلات في نقاط مهمة ترتبط بالصيد البحري، وهو الملف الأخير الذي يعطل المفاوضات، ما يمكن أن يُجنّب سيناريو عدم التوصّل إلى اتفاق قبل ثمانية أيام فقط على انتهاء المرحلة الانتقالية التي تلي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وجاءت هذه التنازلات في الساعات الـ48 الأخيرة، وفق المصدر الذي لم يحدد إن كانت كافية للتوصل إلى اتفاق. وظل ملف الصيد حتى الأربعاء حجر العثرة الأساسي في المفاوضات. ورغم أهميته الاقتصادية المحدودة، يكتسي ملف الصيد البحري أهمية سياسية واجتماعية لدول عدة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينها فرنسا وهولندا والدنمارك وإيرلندا.

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