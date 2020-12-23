نورلاند يلتقي افتراضياً قادة الكشافة الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 ديسمبر 2020, 09:57 مساء
كشافة ليبيون. (سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا)

أعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، اليوم الأربعاء، عقد السفير ريتشارد نورلاند، الإثنين، اجتماعا افتراضيا مع قادة الكشافة والمرشدات الليبيين.

وجاء في بيان صادر عن السفارة الأميركية، إن نورلاند، بصفته فتى كشافة سابقا، عبّر عن «شكره لقادة الكشافة على جهودهم التطوعية الملهمة، والتي تشمل رفع مستوى الوعي حول فيروس كورونا المستجدّ، والمساعدة الإنسانية، ودعم الانتعاش في المناطق المتضررة من الحرب، وحماية مواقع التراث الثقافي القديمة في جميع أنحاء ليبيا».

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كما شكر السفير «القادة على إرسال الكشافة إلى مخيم دجامبوري» في وست فرجينيا العام الماضي، وأثنى على «الكشافة كرمز للوحدة الليبية التي توفر الفرص لآلاف الشباب الليبيين في كل ركن من أركان البلاد».

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