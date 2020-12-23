في أول تعليق على اعتذار ميلادينوف.. روسيا «قلقة» من «بطء» تعيين مبعوث أممي إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 ديسمبر 2020, 08:50 مساء
مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط الدبلوماسي البلغاري، نيكولاي ملادينوف. (الإنترنت)

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن «البطء في تعيين ممثل خاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يثير القلق»، داعيا إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى «تسوية سياسية» للأزمة.

وأوضح الوزير الروسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الأربعاء، أن «موسكو والدوحة لديهما مواقف مشتركة بشأن الحاجة إلى تكثيف الجهود لتهيئة الظروف لعملية سياسية مستدامة في ليبيا»، وفق ما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية.

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ولفت لافروف إلى طرح عديد المبادرات، مشددا على أهمية «تنسيقها جميعا تحت رعاية الأمم المتحدة»، قائلا: «في هذا الصدد، فإننا نشعر بالقلق إزاء التوقف المطول في تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام إلى ليبيا».

وأمس الثلاثاء، اعتذر المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، عن عدم تولي منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مرجعا ذلك لأسباب عائلية وأسرية. ومنذ تنحي المبعوث السابق غسان سلامة عن منصبه مارس الماضي، تولت نائبته الأميركية ستيفاني وليامز المنصب بالإنابة؛ وتوصلت أخيرا إلى اتفاق لإجراء انتخابات ليبية في ديسمبر 2021.

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